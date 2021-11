Sara Matos: "Orgulhosa" de Pedro Teixeira

Sara Oliveira Hoje às 18:05 Facebook

Atriz elogiou a prestação do namorado no filme "Irregular". Casal marcou presença na antestreia, dois meses depois do nascimento do primeiro filho em comum.

Depois de terem celebrado os primeiros dois meses de Manuel, o primeiro filho em comum, Sara Matos e Pedro Teixeira estiveram em destaque na antestreia do filme "Irregular". "Estão todos de parabéns. Sei que sou suspeita, mas acho que o Pedro está no seu melhor", partilhou a atriz, orgulhosa da prestação do namorado, que dá vida a Gabriel na obra realizada por Diogo Morgado.

Sentados na plateia do Cinema São Jorge, em Lisboa, Sara e Pedro trocaram mimos e gargalhadas que foram registados para a posteridade. A cumplicidade agradou aos seguidores que, no Instagram, elogiaram ambos.

Juntos há mais de seis anos, os atores não disfarçam sentimentos em público, até porque a família cresceu e é inegável o quanto estão felizes com o bebé, ao qual se junta Maria, de 11 anos, fruto da anterior relação de Pedro Teixeira com a também atriz Cláudia Vieira.

Os elogios são mútuos e, nos últimos tempos, são múltiplas as vezes em que Pedro sublinha as qualidades de Sara que, aos 31 anos, vive a experiência da maternidade pela primeira vez.

Regresso ao trabalho

Mesmo dedicada a Manuel - a que trata por Manelito -, a atriz também não tardou a regressar ao trabalho com gravações de algumas participações televisivas para a SIC e sessões fotográficas, muitas vezes com o menino por perto, até porque continua a amamentar. Quando não o leva, Sara Matos deixa-o em casa ao cuidado do pai, também ele dividido entre vários compromissos, entre os quais as gravações da novela da TVI "Festa é festa", onde veste a personagem de Tomé.