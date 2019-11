Sara Matos sem prazos para ser mãe: "Estamos os dois em fases muito exigentes"

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:02 Facebook

A atriz Sara Matos, também namorada do ator Pedro Teixeira, admite que pensa na maternidade mas sem prazo definido.

A 20 de dezembro, Sara Matos fará 30 anos, mas não liga à idade quando fala de maternidade. O seu companheiro de vida há cinco anos, o ator Pedro Teixeira, já disse querer ter mais filhos (é pai de Maria, fruto da relação com Cláudia Vieira) e Sara, a "Elsa" de "Terra brava", na SIC, vê-se a ser mãe mas a curto ou a médio prazo.

"A questão da maternidade não tem a ver com a idade. Os meus amigos têm filhos cada vez mais tarde", argumenta em conversa com o JN. "Acho que isso tem a ver com o amadurecimento de uma relação e se faz sentido um casal, consoante o seu nível profissional, avançar nesse aspeto", acrescenta.

Mas, indo direto ao assunto, pensa ou não ter filhos com Pedro Teixeira? "Acho que faz sentido começar a pensar em filhos, mas pode acontecer daqui a um ano como daqui a quatro ou cinco. É ir vendo os projetos que surgem. Estamos os dois em fases muito exigentes", frisa.

Apesar de estar na concorrência, Sara Matos tem espreitado a TVI aos sábados à noite, para acompanhar o programa conduzido pelo namorado, "Mental Samurai Portugal". E as críticas são as melhores. "Vi tudo o que se passa e achei espetacular. O Pedro tem muito carisma e, pela primeira vez, estou fã dele (risos)", elogia.

Quanto ao futuro, a atriz confessa que, perante casos de "veteranos" (com pouco ou sem trabalho), a leva a ter algum receio, pela incerteza.