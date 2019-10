Sara Norte revela fotografia antiga dos pais

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:57 Facebook

Sara Norte recordou a mãe, Carla Lupi, com um registo ao lado do pai, Vítor Norte, captado há cerca de 35 anos. A atriz partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia inédita encontrada no baú das recordações. “Os meus pais… Acho que pouco antes de eu nascer ou então era mesmo pequenina”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Os meus pais…acho que pouco antes de eu nascer..ou então era mesmo pequenina…💓💓 A post shared by Sara Norte (@sara_norte85) on Oct 9, 2019 at 2:58am PDT Recorde-se que Carla Lupi morreu em julho de 2012, devido a […]