Sara Prata reencontra Maltilde Breyner durante viagem aos EUA

Sara Prata posou com Matilde Breyner, esta sexta-feira, ao reencontrarem-se em Los Angeles, durante uma viagem pelos EUA. Após paragens em Nova Iorque, Las Vegas, Arizona, a atriz encontra-se em Los Angeles, onde reencontrou o casal Matilde Breyner e Tiago Felizardo, um momento que destacou no Instagram, com uma fotografia em que surge com Matilde. “Às vezes nunca saberás o valor de um momento até que ele se torne numa memória. Vou guardar este dia”, lê-se na publicação. View this post on Instagram • sometimes you will never know the value of a moment, until it becomes a memory • […]