Sara Prata viaja até Dinamarca em férias românticas

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Prata viajou até Copenhaga, na Dinamarca, para aproveitar alguns dias de descanso na companhia do namorado. Depois de três dias em Oslo, a atriz aterrou na capital dinamarquesa durante a manhã de domingo e, no Instagram, assinalou a chegada com uma fotografia em Nyhavn, com as casas típicas da cidade em plano de fundo. “Acabada de chegar a Copenhaga. Apaixonada”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Acabada de chegar a COPENHAGEN !! In love ♥️ A post shared by Sara Prata (@_saraprata_) on Oct 20, 2019 at 4:36am PDT TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Sara Prata mostra-se […]