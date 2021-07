Sara Salgado casa-se com milionário

Sara Oliveira Hoje às 19:17 Facebook

Um ano depois do previsto, atriz subiu ontem ao altar, no Algarve, para dizer "sim" a Diogo Pereira Coutinho.

A covid continua a marcar a atualidade, mas desta vez Sara Salgado manteve a data, tendo já trocado alianças com o empresário milionário Diogo Pereira Coutinho. Adiado um ano por causa da pandemia, o casamento realizou-se ontem, no Algarve, à imagem dos noivos e com bastante música, como a atriz e influencer há muito tinha antecipado e como relatou quem esteve presente.

No sul do país, o casal juntou família e amigos, entre eles Raquel Strada que, nas redes sociais, mostrou o visual escolhido para a ocasião, mas sem comprometer a privacidade dos protagonistas. Apesar de ser uma figura pública, incluindo forte presença no Instagram, Sara sempre foi muito discreta no que respeita à relação, tendo mesmo tardado a assumi-la. Por isso, acabou por surpreender quando, no verão de 2019, partilhou o pedido de casamento.

O ano passado, neste dia, Sara e Diogo ofereceram uma festa na Costa de Caparica. Algumas fotografias foram parar à internet e muitos julgaram que se tinham casado na praia, num ambiente boho chic e mais descontraído. Nessa ocasião, a noiva vestiu-se de branco, mas tratou-se de uma forma simbólica de marcar a data em que era suposto ter subido ao altar para o "sim" a Pereira Coutinho.

Há três semanas, Sara Salgado fez a despedida de solteira com as melhores amigas em Ibiza, enquanto o agora marido escolheu Madrid para o mesmo propósito.