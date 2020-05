Sara Sampaio aproveita isolamento para produção em casa

Sara Oliveira Hoje às 10:11 Facebook

Solução para trabalhar passou por editoriais feitos à distância pela top model.

Foi Los Angeles que Sara Sampaio escolheu para cumprir quarentena, mas não parou de trabalhar. Apesar de confinada, neste período, Sara continuou a ser solicitada para editoriais, sendo fotografada através do FaceTime para a edição turca da "Harper"s Bazaar", estampando a primeira página da publicação.

Bastou produzir-se e posar em frente ao computador, pois tinha Jack Waterlot a fotografá-la à distância. E, como é comum numa videochamada, apareceu num pequeno quadrado nas imagens assim registadas, apesar de a modelo ser a figura central.

"Para mim, esta foi a primeira vez! Fazer uma capa e editorial através do FaceTime foi divertido, estranho, mas bom ao mesmo tempo", descreveu Sara Sampaio, de 28 anos, depois de publicado o trabalho final. Em Portugal, este tipo de sessões também foi a forma de alguns profissionais não estarem parados, explica Diogo Lima, que através da tecnologia fotografou algumas figuras públicas, entre as quais Isabel Figueira. A ideia surgiu "depois de ver o trabalho de um italiano" e foi solução para contrariar a crise.

A sessão não foi a única que Sara Sampaio realizou em isolamento, pois a edição norte-americana da "Harper"s Bazaar" pediu-lhe "para tirar o pijama" e vestir-se para eles. E "foi tão bom vestir um vestido e maquilhar-me", confessou.

Os dias de recato têm sido ao lado do namorado, o empresário Oliver Ripley, na companhia dos dois cães. E a par dos editoriais, Sara tem-se entretido com vídeos animados no TikTok ou realização de tutoriais em que ensina novos penteados.