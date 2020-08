Sara Sampaio atrevida na República Dominicana

Sara Oliveira Hoje às 08:05 Facebook

Depois das férias em Portugal, top model portuguesa "voou" para destino paradisíaco, posando em topless sem falsos pudores.

Solteira, após o fim do namoro com o empresário britânico Oliver Ripley, Sara Sampaio tem desfrutado do verão sem filtros. As férias marcaram o regresso a Portugal, onde a manequim ficou três semanas, passando pelo Alentejo, pelo Douro e pelo Gerês. Além do Porto, de onde é natural. De seguida, voltou a partir, desta vez rumo à República Dominicana, onde continua a divertir-se entre amigos, antes de retomar a agenda profissional.

Alojada num resort de luxo, junto ao mar, a top model portuguesa tem-se mostrado descontraída e muito bem-disposta, a ponto de continuar a usar o termo "Zenpaio" para descrever algumas imagens que vai publicando no Instagram e também o estado de espírito que a acompanha.

Ainda na rede social, Sara Sampaio, de 29 anos, surpreendeu com um registo atrevido, em que surge em topless, ao estilo de uma sereia. Foi "apanhada" pelo fotógrafo profissional Greg Swales que lhe destacou toda a beleza.

"Cru e natural, Sara Sampaio sem maquilhagem em casa", descreveu o profissional, identificando a agência que representa a modelo portuense nos Estados Unidos da América. O registo foi muito elogiado pelos seguidores que a nomearam "a mais bela do Mundo".

Mais recatada, e na pele da jornalista Marta, Sara Sampaio poderá ser vista, em breve, no filme "Sombra", de Bruno Gascon. A longa-metragem, inspirada em histórias reais de crianças desaparecidas em Portugal, tem estreia marcada para o dia 22 de outubro.