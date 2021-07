Sara Sampaio celebra 30.° aniversário no Douro

Sara Oliveira Hoje às 17:36 Facebook

Top model só faz anos na quarta-feira, mas antecipou a festa e juntou família e amigos num hotel em Castelo de Paiva.

Vive nos Estados Unidos há oito anos mas a verdade é que Sara Sampaio vem voltando a Portugal cada vez com mais regularidade, e agora para festejar, em grande, o 30.° aniversário. A top model só faz anos na quarta-feira mas antecipou a celebração, juntando família e amigos num fim de semana no Douro41 Hotel & Spa, em Castelo de Paiva.

O ponto alto foi o jantar que se realizou anteontem, com sabores regionais a pautarem a ementa personalizada com o nome de cada convidado. Todos foram testados à chegada, notando-se a presença de muitos dos que têm acompanhado de perto a sua carreira, como Mi e Tó Romano da Central Models, agência que a lançou e que ainda a representa, Luís Borges e Ana Sofia Martins, com quem partilhou o início na moda, o cabeleireiro Vasco Freitas ou o PT Nilton Bala.

Das amizades que somou com a experiência internacional, destaque para a comparência dos também anjos da Victoria"s Secret Jasmine Tookes e Taylor Hill, e do produtor cinematográfico Mohammed Al Turki, que viajou diretamente do Festival de Cannes.

A unidade hoteleira foi decorada com balões e as iniciais de Sara Sampaio, além de flores com cores a combinarem com o bolo de aniversário em andares, inspirado na dualidade Instagram versus realidade. A noite foi animada com vários momentos musicais, entre eles um miniconcerto de David Fonseca e a atuação do youtuber Kiko Is Hot, ao lado de quem a modelo Maria Miguel deu show na mesa de mistura.