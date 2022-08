Sara Sampaio de férias em Portugal com o namorado e em família

Modelo passou os últimos dias no Algarve, na companhia do produtor de Hollywood Zac Frognowski, dos pais, do irmão, da cunhada e das sobrinhas. Sem filtros, mostrou-se muito apaixonada.

Por mais viagens que faça ao longo do ano e a viver em Los Angeles, Estados Unidos, Sara Sampaio mantém a tradição de passar alguns dias de férias no Sul de Portugal com a família. Desta vez, fez questão de se fazer acompanhar também pelo atual namorado, o produtor e agente de Hollywood Zac Frognowski, com quem está desde o início do ano.

Depois da Comporta, este ano, a modelo elegeu o Algarve, onde aproveitou para matar saudades dos pais, do irmão, da cunhada e das sobrinhas, além de namorar. Nas redes sociais, Sara fez questão de ilustrar os "dias fantásticos" para agradecer a forma como todos foram tratados, no hotel Octant Vila Monte, em Moncarapacho. "Já quero voltar", confessou, na hora de partir.

Se bem que o relacionamento com Zac tenha começado de forma discreta, agora Sara Sampaio, de 31 anos, já não esconde o quanto está apaixonada. Em imagens publicadas, sem filtros, mostra-se a beijar o companheiro. Antes das férias por terras portuguesas, o casal esteve em Ibiza, com amigos, e a cumplicidade entre os dois já tinha sido muito notada. Por cá, o produtor ainda deixou perceber que se sente integrado no clã Sampaio.

Antes deste romance, Sara namorou cerca de cinco anos com o empresário britânico Oliver Ripley. A rutura foi confirmada pela própria em janeiro de 2021, depois de rumores e de ser questionada por seguidores. Já este ano, em jeito de conselho a todas as jovens para que aproveitem a "vida de solteira", sublinhou que há "a tendência de entrar em relações tóxicas quando somos novas porque achamos que sabemos tudo e não sabemos". Não particularizou, mas a verdade é que parece mais segura na paixão que vive agora.