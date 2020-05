Sara Sampaio de novo com o namorado

Sara Oliveira Hoje às 14:12 Facebook

Nos últimos meses, a ausência do empresário Oliver Ripley nas imagens publicadas por Sara Sampaio no Instagram despertou o rumor de que a relação entre ambos poderia estar a atravessar uma crise.

Ontem, a manequim destruiu as especulações com uma nova imagem dos dois. "Ele é um bocado fofo", legendou Sara Sampaio, num estilo bem-humorado, com o emoji "a chorar a rir". Implicitamente, a jovem de 28 anos quis demonstrar que está tudo bem, desfazendo a curiosidade de quem questionava a sua vida sentimental.

O "anjo" da Victoria"s Secret nunca expôs excessivamente o relacionamento, mas nos últimos tempos deixara pura e simplesmente de mostrar o que quer que fosse. Não só pela ausência de fotografias de Oliver, mas também por surgir com amigos e em ambientes que pareciam não os ligar.

Em Los Angeles desde o início da pandemia, a top model portuguesa foi partilhando imagens com cães ou sozinha. Ontem, contudo, surpreendeu as redes sociais ao mostrar que partilha a quarentena com o namorado, numa espécie de lua de mel longe do vírus.

Apesar de não aparecer na imagem, Sara também identificou o agente Ali Kavoussi que terá sido quem os fotografou. A enorme vivenda onde estão confinados pertence a Oliver Ripley, como Sara deu a entender num dos comentários. Em resposta a um seguidor, revelou ainda que os cães que tantas vezes tem exibido dormem com ela, quando o empresário está ausente. Na sua presença, "dormem na cama deles em frente à nossa cama", explicou.

Sara e Oliver namoram desde o final de 2015, embora o romance só tenha vindo a público em abril de 2016, quando foram "apanhados" no Festival Coachella, na Califórnia. Desde que estão juntos, por várias vezes, o empresário britânico acompanhou a beldade ao Porto, de onde ela é natural.