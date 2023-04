Sara Sampaio deslumbra vestida de noiva em Barcelona

Sara Oliveira Hoje às 18:05 Facebook

A modelo portuguesa foi estrela do desfile da Pronovias. Na passarela, surgiu com um vestido em forma de flor que se transformou num sensual macacão

Uma semana depois de se ter destacado no Festival Coachella, nos Estados Unidos, Sara Sampaio regressou à Europa, para brilhar na Catalunha. A modelo portuguesa foi uma das estrelas convidadas a desfilar para o Atelier Pronovias, em mais uma edição da Barcelona Fashion Week, e acabou muito elogiada.

"Obrigada por me receber", declarou Sara, depois da passagem, ao partilhar um vídeo da sua prestação originalmente publicado pela marca anfitriã. A top model portuense foi cabeça de cartaz, a par da modelo espanhola Blanca Padilla, que já foi imagem da Dolce & Gabbana e da Givenchy Beauty.

Blanca abriu o desfile e coube a Sara encerrar ao estilo de uma "matrioska", exibindo primeiro uma criação em forma de flor, que despiu para mostrar um macacão transparente e coberto de pérolas e brilhos, fascinando a plateia. "Momentaço", descreveu a imprensa espanhola, rendida à proposta e à prestação da beldade lusa. Após a passagem, posou no "photocall", sozinha e com a diretora criativa Alessandra Rinaudo, mas com um outro vestido de noiva e uma grande cauda.

Aos 31 anos, Sara Sampaio só tem desfilado a convite, mas quando o faz é sempre muito aplaudida. Ainda muito requisitada na moda, para campanhas de grandes marcas ou para estar na primeira fila dos principais eventos, foca-se no confesso objetivo de fazer carreira na representação, área em que soma já alguns papéis em filmes como "Carga" e "Sombra", de Bruno Gascon, ou "Wifelike", com Jonathan Rhys Meyers. Além disso, tornou-se presença regular em iniciativas ligadas ao cinema, ao lado do namorado, o produtor e agente de Hollywood, Zac Frognowski, com quem está há quase um ano e meio.