Sara Sampaio e Mariana Monteiro desfilam estilo no Coachella

As portuguesas Sara Sampaio e Mariana Monteiro fazem-se notar no primeiro fim de semana do famoso festival do deserto da Califórnia. As duas têm-se vestido a combinar com a ocasião e o arrojo das várias celebridades internacionais que desde sábado se têm divertido no Festival Coachella.

Durante este e o próximo fins de semana, a passadeira vermelha é substituída pela relva do recinto que serve de cenário ao desfile de muitos famosos no deserto de Indio, no estado norte-americano da Califórnia, para mais uma edição do Coachella Valley Music and Arts Festival.

Nos dois primeiros dias, as duas portuguesas fizeram-se notar entre a multidão. Presença habitual no festival, a modelo Sara Sampaio tem-se divertido na companhia de amigas, enquanto a atriz Mariana Monteiro partilha a experiência com a irmã, Rita Melissa.

"Sou feliz e sei disso", partilhou Mariana, antes de ouvir Rosalía a cantar com o noivo, Rauw Alejandro, num momento que se repetirá no Primavera Sound, no Porto, de onde a atriz é natural.

Ambas têm apostado por visuais que antecipam o que, este ano, se vai usar nos festivais que se seguem. Cada uma ao seu estilo, mas igualmente ousadas, até porque o evento inspira a ousadia, quer durante o dia, como madrugada dentro, com tempo para mudar de roupa.