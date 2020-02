Sara Sampaio em festa com Billie Eilish e estrelas de Hollywood

Sara Oliveira Ontem às 22:50 Facebook

Entregues os Oscars no Dolby Theatre, em Los Angeles, EUA, o foco virou-se depois para a festa promovida anualmente pela "Vanity Fair" e para a qual todos querem ser convidados.

Entre as muitas celebridades, a portuguesa Sara Sampaio voltou a repetir a presença, mais uma vez sem sombra de Oliver Ripley, com quem começou a namorar em 2014. A modelo apostou num elegante vestido Giorgio Armani, preto e bastante decotado, com cauda, que não deixou ninguém indiferente.

Durante a noite, Sara, de 28 anos, mostrou-se bastante divertida com Billie Eilish e o irmão, o músico Finneas, e a sua namorada, Cláudia Sulewski. Também o ator Timothée Chalamet posou para uma foto partilhada nas redes.

O evento reúne grande parte dos oscarizados, mas com a estatueta de "Melhor ator" pela prestação no filme "Joker", Joaquin Phoenix preferiu sentar-se numas escadas a comer um hambúrguer vegan com a namorada, Rooney Mara, que já tinha trocado os saltos altos por sapatilhas, apesar de manter o vestido Alexander McQueen. O casal foi apanhado pelo fotógrafo e diretor de cinema Greg William junto à Mounty"s Good Burguer, um espaço de referência em Los Angeles, e a imagem partilhada no Instagram deliciou a Internet.