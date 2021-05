Sara Sampaio revela como controla a ansiedade

Sara Oliveira Hoje às 18:32 Facebook

Perante a curiosidade dos fãs, top model voltou a falar de saúde mental, assumindo que, muitas vezes, chorar é o truque para se sentir bem.

Apesar de ser considerada um ícone de beleza, até pela carreira notável na moda internacional, há muito que Sara Sampaio assumiu algumas fragilidades ao nível da saúde mental. Sem se fazer de vítima, a top model portuguesa vem tentando quebrar preconceitos, falando do assunto de forma pedagógica, pelo que agora até partilhou algumas dicas para lidar com a ansiedade que, sem rodeios, atribui em parte ao meio onde se destaca.

Questionada por quem a segue no Instagram, Sara, de 29 anos, disse que é "por fases" que vai reagindo ao problema. "Para mim, trata-se de ter consciência daquilo que estou a sentir e deixar-me sentir isso, sem julgamentos", sublinhou, reconhecendo que a chave passa por se focar nas coisas que mais gosta. Além disso, "com a idade tenho tentado aprender a deixar de controlar tudo. Mas, obviamente, é mais fácil dizer do que fazer".

Filhos com a pessoa certa

A modelo confessou que sente "muita ansiedade no corpo, às vezes sem perceber porquê", o que obriga a "ser paciente" e a tratar-se. Pode passar por "massagens profundas, treinos", se bem que, "às vezes, apenas chorar faz-me bem", lembrando contudo que "todas as pessoas são diferentes". Ou seja, o que nela resulta pode não funcionar para os outros.

Perante a curiosidade dos fãs, Sara Sampaio, que continua solteira após o fim do namoro com Oliver Ripley, confessou o desejo de ter filhos "com a pessoa certa". Até lá, vai aproveitoando os melhores momentos como "tia de duas lindas meninas".