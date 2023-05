Sara Sampaio volta a deslumbrar no Festival de Cannes

Presença habitual na Riviera Francesa, a top model portuguesa nunca desilude. Esta quarta-feira, no segundo dia do Festival de Cannes, Sara Sampaio destacou-se entre as mais elegantes, ao posar com uma criação do designer libanês Zuhair Murad.

"Gorgeous", ou seja, "deslumbrante". É assim que a imprensa internacional descreve o visual que Sara Sampaio exibiu na passadeira vermelha, antes da estreia do filme "Monster", do realizador japonês Hirokazu Kore-eda.



Esta quarta-feira, a modelo portuguesa, de 31 anos, voltou a deslumbrar na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, ao lado de celebridades internacionais, como Viola Davis ou Gemma Chan.



Sara apostou num sofisticado vestido cor de laranja do designer libanês Zuhair Murad, e não deixou ninguém indiferente. A criação compôs-se de um corpete drapeado com alças entrelaçadas no tronco e penas de avestruz a rematar, além de uma imponente capa também com penas.



"Que vestido", partilhou a top model, nitidamente vaidosa com a escolha com que brilhou este ano no certame, onde é há muito presença habitual. Sara Sampaio também já se estreou no cinema e não esconde a vontade de singrar como atriz, mostrando-se sempre muito à-vontade no meio.



Sob os holofotes, Sara desfilou segura e sorridente, após ter vindo a público desabafar o quanto tem lutado contra a ansiedade. "A minha tricotilomania tem estado péssima nas últimas semanas, tenho tido uma falta de ar terrível e palpitações cardíacas, e tenho-me sentido muito inquieta", confessou, a pretexto de maio ser o mês de conscientização da saúde mental



A tricotilomania é uma perturbação que pode causar um mal-estar significativo, com impacto funcional, e caracteriza-se pelo impulso de arrancar fios de cabelo recorrentemente, resultando em perda de cabelo, da qual Sara sofre desde muito jovem.



"Então, só queria vir aqui e lembrá-los, e a mim, para não nos esquecermos de respirar e que isto vai passar", sublinhou, lembrando que "todos nós lutamos contra alguma coisa". Dessa forma, "mesmo que estejam prestes a ver várias fotos glamorosas na próxima semana, lembrem-se que sou praticamente uma bola de ansiedade por dentro", acrescentou.



Pessoalmente, faz-se rodear do "melhor sistema de apoio" para enfrentar o problema, por isso aconselhou a que todos os que "estão a passar pelo mesmo" se apoiem na "família, animais de estimação, amigos ou até mesmo um estranho, se necessário, mas não sofram sozinhos".