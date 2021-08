Scarlett Johansson está grávida

Patrícia Martins Hoje às 09:55 Facebook

Colin Jost, marido de Scarlett Johansson, terá revelado, num espetáculo de stand-up comedy, que a atriz está grávida do primeiro filho do casal, confirmando os rumores da imprensa internacional que apontava a gravidez da atriz.

De acordo com o jornal online "Page Six", Colin Jost terá referido, durante um espetáculo que fazia no Ridgefield Playhouse, no Connecticut, Estados Unidos da América, que o casal espera um bebé. Esta parece ser a confirmação dos rumores lançados pelo jornal em julho quando anunciou a gravidez da atriz.

Os rumores começaram a surgir quando Scarlett Johansson não apareceu em vários eventos promocionais do novo filme da atriz, "Viúva Negra". "Ela não tem dado muitas entrevistas ou eventos para promover o filme, o que é surpreendente, já que é um grande lançamento da Marvel/Disney e ela é a estrela e produtora executiva", revelou uma fonte do jornal.

A atriz apenas apareceu em entrevistas feitas virtualmente para os programas "The Tonight Show", com Jimmy Fallon e no programa de Seth Meyers.

Este não é o primeiro filho de Scarlett Johansson. A atriz tem uma filha de seis anos, chamada Rose, de um anterior casamento com o jornalista francês, Romain Dauriac. A atriz voltou a casar em outubro de 2020 com o humorista Colin Jost, depois de três anos de namoro.

Scarlett Johansson já tem apontado o regresso ao grande ecrã depois de ser mãe. Segundo o "Hollywood Reporter", a atriz terá assinado contrato para um novo filme de Wes Anderson, que conta no elenco com Margot Robbie, Tom Hanks, Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman e Tilda Swinton.

A atriz também está a processar a Disney por alegada violação de contrato, depois de a produtora ter lançado o filme "Viúva Negra" na plataforma de streaming, algo que poderá afetar o salário da atriz, uma vez que está dependente das receitas das bilheteiras nos cinemas.