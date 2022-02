Sean Penn grava documentário na Ucrânia

Sara Oliveira Hoje às 19:07 Facebook

Ator americano está em Kiev para "contar ao Mundo a verdade sobre a invasão russa". O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky registou o encontro entre os dois e agradeceu o apoio.

O ator e realizador americano Sean Penn, de 61 anos, viajou para a Ucrânia antes de a Rússia invadir o território, encontrando-se em Kiev onde, ontem, esteve na primeira fila da conferência de imprensa governamental.

"O realizador veio de propósito a Kiev para filmar tudo o que está a decorrer neste momento na Ucrânia, e para contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país", lê-se num comunicado do Gabinete da Presidência ucraniana.

O documentário em andamento centrar-se-á nas consequências das investidas das forças militares e das ordens do presidente russo Vladimir Putin e Sean já visitou as tropas ucranianas em Donetsk. Também foi recebido por Volodymyr Zelensky, que partilhou o momento nas redes sociais. Para ele, o artista demonstra "coragem e honestidade". "Quantos mais amigos da Ucrânia estiverem no país a apoiar a luta pela liberdade, mais rapidamente pararemos o ataque traiçoeiro da Rússia", acrescentou Zelensky.

Penn já tinha estado na região em novembro em prol do seu novo filme, acabando por antecipar o regresso por causa da tensão geopolítica que desaguou no conflito bélico que tem marcado os últimos dias. Ativista assumido, esta não é a primeira vez que o ator e realizador ruma para latitudes complicadas. Em 2010 esteve no Haiti, após os sismos que destruíram aquele país. Também despertou a polémica quando, em 2016, entrevistou o traficante de droga mexicano El Chapo para a revista "Rolling Stone".