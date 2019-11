Selena Gomez e irmã vestem-se de igual na antestreia de “Frozen 2”

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:39 Facebook

Selena Gomes e a irmã, Gracie, vestiram-se de igual e desfilaram juntas pela passadeira vermelha da antestreia do filme “Frozen 2”, no Dolby Theatre em Hollywood. A cantora levou Gracie, de seis anos, ao evento de animação da Disney onde surgiram, esta quinta-feira, vestidas de igual. As irmãs optaram por um visual à semelhança da história de Frozen, vestidos brancos com pequenas flores azuis, mantas de lantejoulas cinza, com penas no pescoço. O momento foi registado pela própria Selena Gomez no perfil de Instagram. “Espero ser oficialmente a melhor irmã mais velha de sempre”, escreveu a intérprete na sua publicação. […]