Sem trabalho em Portugal, Noémia Costa foi tratar de doentes em Inglaterra

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de dois anos sem trabalho, Noémia Costa foi obrigada a emigrar para Inglaterra. Tratou de pessoas dementes e agora está de volta às novelas, na SIC, em “Terra Brava”. Foi a revelação da manhã durante as conversas dos atores de “Terra Brava”, que se estreia na segunda, 28, na SIC com os jornalistas: sem trabalho há dois anos, Noémia Costa, uma das atrizes mais queridas dos portugueses, teve de emigrar para Inglaterra, onde tirou um curso de saúde para lidar com pessoas dementes. “Já vivo há 39 anos no fio da navalha. As paragens são forçadas e não são […]