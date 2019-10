Sem trabalho na TV e deprimido, ator Vítor Emanuel teve de ir trabalhar para as obras

NTV Hoje às 10:38, atualizado às 10:43 Facebook

Do estrelato para as obras. Depois de uma depressão, o ator Vítor Emanuel deixou de ter trabalho no pequeno ecrã e foi para a construção civil. Lembra-se da voz do burro de “Quinta das Celebridades” (TVI)? Depois de uma depressão, Vítor Emanuel ficou sem trabalho no pequeno ecrã e teve de ir trabalhar para as obras para sobreviver. O relato foi feito ao programa das tardes de Júlia Pinheiro na SIC: “Não fui convidado para mais nada. Fiz os meus telefonemas e as respostas deixaram de ser dadas”, começou por revelar o ator. “Estive a trabalhar nas obras, a ganhar […]