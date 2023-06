Sérgio Oliveira e Cristiana Gonçalves Pereira juntos na conquista de mais um título

Hoje às 08:14 Facebook

Sérgio Oliveira celebrou, na terça-feira, o título de campeão da Turquia ao serviço do Galatasaray. Nos festejos, o antigo médio do F. C. Porto partilhou a conquista com a mulher, Cristiana Gonçalves Pereira.

Eufórico após ter marcado o último golo da goleada que garantiu o campeonato ao Galatasaray, o português Sérgio Oliveira diz que viveu uma "sensação inacreditável" na Turquia.



O craque teve ao lado, como sempre, a mulher, Cristiana Gonçalves Pereira, a fã número 1 do futebolista, que segue para todo o lado.



"Estou tão feliz por partilhar este momento contigo, meu amor. Tu, o clube e os teus colegas mereciam este momento. Parabéns! Lutaste como um verdadeiro leão até ao fim!", declarou a dona da agência "Best Models".



O casal vibrou em Istambul com a festa, sentindo a dois e pela primeira vez o ambiente criado pela vitória no futebol, não só através da alegria dos jogadores e dirigentes, como do povo.



"Nunca imaginei o impacto que esta cidade e este clube teriam em mim em tão pouco tempo", confessou Sérgio Oliveira, que, após a saída do F. C. Porto, também jogou em Itália, pela Roma.