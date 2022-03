Séries da Netflix e HBO inspiram a moda de rua

Sara Oliveira Hoje às 19:08 Facebook

"Euphoria" veste os fãs à imagem das personagens e o estilo de "Emily in Paris" também é copiado. O figurino de "Gambito de Dama" dita outras tendências, mas há mais histórias a considerar.

Os confinamentos afirmaram as plataformas de streaming também como hábito de consumo, com as mais diversas séries a servirem de companhia e a ditarem tendências. As histórias de sucesso de pltaformas como a Netflix e a HBO entraram na vida das pessoas como passatempo, acabando por moldar comportamentos ao nível de hábitos de consumo. A moda sentiu o efeito do estilo das personagens e na rua isso faz-se notar.

"Euphoria" estreou a segunda temporada em janeiro e, logo mas cenas iniciais, a personagem Maddy Perez confirma-se como ícone da geração Z. Interpretada pela atriz Alexa Demie, há muito que se afirma como inspiração para aqueles que nasceram entre a segunda metade dos anos 1990 e 2010. O vestido preto com recortes que usou na ficção aumentou a procura por modelos iguais ou semelhantes em 890%, avançou o jornal especializado na indústria da moda "WWD". O original é da marca Akna Store, que Maddy combinou com sandálias de tiras Amina Muaddi, cujo interesse também despertou. Anteriormente, tinha sido um conjunto da Louis Vuitton a lançar o desejo de ter um igual.

Nos últimos dois anos, "Gambito de Dama" foi outro fenómeno e, mesmo que a protagonista Elizabeth Harmon (interpretada por Anya Taylor-Joy) vingue no universo masculino do xadrez, foi o guarda-roupa resgatado das décadas de 1950/60 e do legado de Pierre Cardin ou Dior que influenciou as peças mais femininas. Isto numa altura em que a pandemia cancelou desfiles e os que se mantiveram foram, na sua maioria, confinados ao digital.

Bonés, boinas, chapéus pequenos e fedora voltaram a estar em voga muito à conta de outro sucesso no streaming, "Emily in Paris" - e até os homens recuperaram os suspensórios. "Bridgerton" é uma série de época, passada no século XIX, um período marcado pela elegância e pela manifestação das artes. Os tempos mudaram, mas o figurino seduziu e apontou as cores pastel, as mangas balão, os bordados e os espartilhos como elementos a usar. As tiaras e acessórios voltaram a complementar penteados em looks atuais e urbanos, lançando um estilo denominado Regencycore. A segunda temporada estreia a 25 de março e o sucesso é tal que a rede de lojas americana Bloomingdale"s abriu uma loja pop-up, The Carousel, em Manhattan, Nova Iorque, onde reúne peças que remetem para a trama da Netflix.

O interesse dos fãs em imitar a ficção também levou ao lançamento da plataforma Seek Shop, no final do ano passado, onde se encontram as colaborações oficiais entre marcas e plataformas de streaming quanto ao que é usado pelas personagens. Os artigos à venda saltam assim do ecrã para a vida real, à distância de poucos cliques.