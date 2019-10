“Sexta às 9” volta à RTP

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:30 Facebook

O magazine de informação conduzido por Sandra Felgueiras está de volta ao serviço público esta sexta-feira às 21.45 H. Ponto final numa polémica que durou alguns meses: depois de ter estado fora do ar, com alguns críticos a justificar por ser “incómodo” para o Governo, o programa “Sexta às 9” regressa à RTP esta sexta-feira. View this post on Instagram Tudo a postos para o regresso do seu programa de investigação! #sexta às 9 regressa esta sexta logo a seguir ao Portugal x Luxemburgo A post shared by Sandra Felgueiras (@sandrafelgueiras_oficial) on Oct 7, 2019 at 11:17am PDT É a […]