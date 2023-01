Shakira bate recorde no YouTube mas as acusações de plágio não a largam

JN Hoje às 18:00 Facebook

Refrão da nova música de Shakira tem semelhanças claras com o de um tema lançado no ano passado por uma cantora venezuelana.

Desde quinta-feira que não se fala noutra coisa no universo musical a não ser da nova música (e letra!) da colombiana Shakira. A cantora de 45 anos lançou ontem "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", em colaboração com o produtor argentino Bizarrap, que está carregada de recados e trocadilhos dirigidos ao ex-companheiro e pai dos filhos, Gerard Piqué, e à atual namorada do antigo craque do Barcelona, Clara Chia Martí, com quem o espanhol mantém um relacionamento desde a atribulada separação.

Algumas horas depois do lançamento do single - que, com 63 milhões de visualizações no YouTube em 24 horas, se tornou na nova música latina mais ouvida na história da plataforma - emergiram indícios de um possível plágio.

A cantora venezuelana Briella partilhou no Twitter um vídeo em que compara o refrão da sua música "Solo Tú", lançada em junho de 2022, com o do novo tema de Shakira, ambos muito semelhantes. A artista expôs o caso num vídeo publicado no Instagram e pediu a opinião aos seguidores, ainda que sem adotar uma postura acusatória em relação a Shakira, assumindo-se até como admiradora da estrela latina desde criança e agradecendo-lhe por ser um ícone musical que a inspirou a seguir o sonho de uma carreira musical.

Os internautas não deixaram passar o caso em branco, havendo quem defenda categoricamente que o refrão foi roubado e Briella plagiada, e quem, por outro lado, argumente que as semelhanças entre as músicas não são suficientes para se poder falar em plágio, uma vez que essa definição depende do número de compassos repetidos e outras especificidades técnicas. Até agora, a cantora colombiana não se manifestou sobre o caso.

Outras polémicas

Esta não é a primeira vez que os boatos de plágio atingem a artista, que enfrentou acusações com as músicas "Waka Waka", "Loca" e "La Bicicleta". No primeiro caso, a cantora foi acusada de ter plagiado o refrão da música "Zangalewa", lançada em 1986, pela banda camaronesa Golden Sounds, para criar aquele que viria a ser o hino do Mundial de futebol de 2010.

Quatro anos depois, no âmbito de um processo judicial por causa do tema "Loca", foi mesmo condenada por plágio, tendo um juiz de Nova Iorque considerado a música uma cópia de uma canção (não divulgada) do dominicano Ramón Arias Vázquez, cujos direitos eram da produtora Mayimba Music.

Em 2017, o produtor cubano Liván Castellano avançou com acusações de plágio por causa de semelhanças entre "La bicicleta" e a sua música "Yo te quiero tanto tanto", de 1997. Na altura, o tribunal decidiu a favor de Shakira.