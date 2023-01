Shakira diz ser a voz das "mulheres que defendem o que sentem"

Sara Oliveira Hoje às 18:24 Facebook

Cantora colombiana "surpreendida" com recordes alcançados com a sua nova canção em que manda farpas ao ex-companheiro Gerard Piqué.

música Nada parece calar Shakira, depois de lançar o videoclipe do seu novo single, "BZRP Music Sessions #53", com o DJ e produtor argentino Bizarrap. Interpretado entre o empoderamento e a vingança por a artista ter sido traída pelo ex-futebolista Gerard Piqué - o principal alvo das letras -, o trabalho rapidamente atingiu recordes no YouTube e Spotify, sendo o mais visto de sempre na história da música espanhola, surpreendendo a própria.

"O que para mim era uma catarse e um desabafo, jamais pensei chegar direto ao número um do mundo aos meus 45 anos e em espanhol. Quero abraçar as milhões de mulheres que se revoltam perante os que nos fazem sentir insignificantes. Mulheres que defendem o que sentem e pensam, e levantam a mão quando não estão de acordo, mesmo que outros levantem as sobrancelhas. Elas são a minha inspiração", partilhou Shakira nas redes sociais.

Para a artista, esta conquista "é de todos". "Temos que nos levantar 70 vezes 7. Não como a sociedade manda, mas da maneira que nos ocorre, aquela que nos serve para seguirmos em frente pelos nossos filhos, pelos nossos pais e por aqueles que precisam de nós", acrescentou.

O tema é bastante pessoal e retrata o fim da relação de 12 anos com o ex-defesa central do Barcelona Gerard Piqué, de quem tem dois filhos, Milan e Sasha, visando ainda a atual namorada deste, Clara Chía Martí, a sogra e questões como dívidas e o fisco.

Piqué já reagiu, inspirado pela letra em que Shakira se compara à sucessora ("Trocaste um Ferrari por um Twingo, um Rolex por um Casio"). "É um relógio para a vida toda", apontou, depois de anunciar uma parceria com a marca Casio.

A canção continua a tocar nas mais diversas plataformas e a ser falada em todo o mundo, descobrindo-se semelhanças com o refrão de "Solo tú", da venezuelana Briella, que apontou as parecenças no Twitter. Sem acusar Shakira, pediu a opinião dos internautas, não havendo um consenso sobre se é ou não um caso de plágio.