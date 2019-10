Shakira e Piqué aterram em Beja para fim de semana em Portugal

Teixeira Correia Hoje às 17:49 Facebook

A bordo do seu jato particular, a cantora colombiana Shakira, acompanhada do seu companheiro, Gerard Piqué, jogador do Barcelona, aterraram esta sexta-feira à noite nas pistas da Base Aérea 11.

Eram cerca das 20.00 horas quando o casal deixou a aerogare do Terminal Civil Aeronáutico de Beja, onde tinha uma viatura à espera para os transportar para sítio desconhecido em Portugal.

Sabe-se que o casal vai passar o fim de semana no nosso país. Não se sabe quando será o dia de partida de Shakira e Piqué.

Shakira, de 42 anos é natural de Barranquilla, na Colômbia, e Gerard Piqué, de 32 anos é natural de Barcelona. O casal conheceu-se em 2010 durante o Mundial de Futebol na África do Sul e vivem juntos desde 2011. Os dois viajaram para Portugal, sem os filhos, Milan e Sasha Piqué Mebarak, de 6 e 4 anos, respetivamente.

Gerard Piqué é o principal promotor das Davis Cups Finals, marcadas para a semana de 18 a 24 de outubro em Madrid. Esta sexta-feira anunciou que a sua esposa vai cantar na cerimónia de encerramento do evento.