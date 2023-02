Shakira e Piqué estão ambos de parabéns mas em separado

Sara Oliveira Hoje às 20:17 Facebook

Cantora colombiana celebra esta quinta-feira o 46.º aniversário e prepara-se para lançar nova música dirigida ao ex-companheiro, que festeja 36 anos.

Shakira e Gerard Piqué nasceram no mesmo dia, com dez anos de diferença. Esta quinta-feira, os dois estão de parabéns, sete meses depois do fim da relação que os unia desde 2010. A cantora faz 46 anos e o ex-futebolista celebra o 36.° aniversário e é certo que a festa será em separado, com uma nova música da colombiana no ar.

No passado domingo, a pretexto da celebração dos oito anos do filho mais novo, Sasha, uma semana depois de o primogénito, Milan, ter feito 10 anos, Shakira e Piqué reencontraram-se. Pouco mais de duas semanas depois de a artista ter lançado a polémica canção "Music Session #53", com muitos recados a Piqué e à sua atual namorada, Clara Chía, o ex-casal fez por esquecer as polémicas por algumas horas, em nome dos mais pequenos.

Entretanto, veio agora a público que Clara terá dado entrada num hospital de Barcelona a 30 de janeiro, após um grave ataque de ansiedade provocado, segundo a imprensa espanhola, pelos comentários que lhe foram dirigidos nas redes sociais e na rua, após a última música de Shakira. Ainda mais por ser apontada como a causa do fim de um relacionamento de 12 anos, pois terá sido com ela (que também teria namorado) que Piqué traiu a então companheira.

Com uma nova canção pronta para lançar, Shakira escolheu justamente o dia de aniversário para revelar o tema que, mais uma vez, terá letra dirigida a Gerard Piqué. O videoclipe foi gravado durante dois dias, em sessões com mais de 15 horas, e, mesmo quando ainda não se sabe a letra, a intérprete já deu a garantia de que "as mulheres não choram, as mulheres faturam", provando assim que não brinca em serviço.