Shakira já vive em Miami mas o fisco espanhol não a larga

Sara Oliveira Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Cantora colombiana Shakira tem pendente julgamento por fraude fiscal em Barcelona, quando inicia nova vida com os filhos nos EUA. Dívida chega aos 14 milhões de euros. Já o ex-marido Gerard Piqué, está de férias com a atual namorada em Abu Dhabi.

Cerca de nove meses após o fim da longa relação com o ex-futebolista Gerard Piqué, Shakira mudou-se com os filhos para Miami, nos Estados Unidos, atrás de tranquilidade, ainda com pendentes em Espanha. Entre eles, o julgamento no qual é acusada de defraudar o Fisco espanhol em 14,5 milhões de euros, entre 2012 e 2014, que se realizará até ao final do ano.

O jornal "El País" adianta que o tribunal permitiu agora que a cantora colombiana possa assistir a grande parte das sessões à distância, sendo obrigada a marcar presença apenas naquela em que prestará declarações como arguida.

PUB

Anteriormente, Shakira, de 46 anos, rejeitou um acordo judicial por defender plenamente a sua inocência, acusando o Ministério Público espanhol de ser "intransigente" e de usar "meios incorretos" para a pressionar. Caso tivesse admitido a culpa e pagado uma avultada multa, veria a pena de prisão reduzida. A 27 de setembro do ano passado, o Tribunal de Instrução da Catalunha decidiu que a cantora teria mesmo de se sentar no banco dos réus, acusada de seis crimes de fraude fiscal e arriscando uma pena de prisão de oito anos.

12 anos de união com Piqué

A sua posição sobre o caso não mudou, mas a vida pessoal deu uma volta de 180 graus e o processo teima em associá-la ao tempo em que viveu com Gerard Piqué.

Foram 12 anos de união de facto, do qual nasceram os filhos, Milan e Sasha, e na música que fez com Bizarrap, a artista acaba por atribuir parte da responsabilidade do que está a ser acusada ao ex-companheiro, cantando "me dejaste con la deuda en Hacienda" ("deixaste-me com a dívida na Autoridade Tributária").

Apesar de ter sido impossível um acordo com o Fisco, não se exclui que aconteça até ao arranque do julgamento, previsto para outubro ou novembro.

Até lá, Shakira mantém os seus projetos profissionais, enquanto se adapta a novas rotinas na América, onde Milan e Sasha fazem amigos num novo colégio. Em breve, deverão receber a visita do pai que, segundo a imprensa espanhola, está de férias em Abu Dhabi, para celebrar o 24.º aniversário da atual namorada, Clara Chía, longe de polémicas.