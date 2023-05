Shakira marca pontos em Miami e aparece com jogador da NBA

Sara Oliveira Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Imprensa cor de rosa aponta para novo romance da cantora colombiana Shakira com o basquetebolista norte-americano Jimmy Butler.

Dois meses após se ter mudado definitivamente para Miami, EUA, e cerca de um ano após o fim da união de facto com o ex-futebolista espanhol Gerard Piqué, a cantora Shakira não se pode queixar de falta de pretendentes. Os rumores já a apontaram ao piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, ao ator Tom Cruise e ganham força agora em relação a um alegado romance com o jogador da NBA Jimmy Butler.

Determinada em esquecer a vida em Barcelona, a artista colombiana de 46 anos adotou novas rotinas e adaptou-se ao estilo americano - e, na companhia dos filhos, Milan e Sasha, ou com amigos, tornou-se espectadora assídua de jogos de basquetebol, sendo já fã dos Miami Heat.

PUB

O desporto é do seu agrado, mas a imprensa cor de rosa garante que é mesmo o interesse romântico por Jimmy Butler que move a cantora.

No meio de toda a especulação, Shakira e o extremo dos Heat, de 33 anos, começaram a seguir-se nas redes sociais, o que adensou as suspeitas de romance. Ainda por cima, após tê-lo visto brilhar na quadra contra os Celtics, Shakira voltou a jogar com as palavras, formando o vocábulo "Heat". Também destacou várias características da equipa que o jogador representa e pela qual torce, a partir de cada uma das letras.

Mas Jimmy está livre?

Apesar da proximidade aparente, não é certo que Jimmy Butler seja um homem livre. O tabloide "New You Post" sublinha que o jogador namora, desde 2019, com a modelo e influenciadora Kaitlin Nowak, mas os dois não são vistos juntos desde 2020, quando assistiram ao Super Bowl.

O casal tem uma filha de três anos e sempre foi muito discreto. No final de 2020, Jimmy também foi associado à cantora Selena Gomez, o que nunca se confirmou.

Sem se comprometer, Shakira celebra sucessos na música, somando recordes com o novo tema "Acróstico" dedicado aos filhos que a acompanham no videoclipe.