Shakira vai ser julgada por fraude fiscal e arrisca prisão

Um tribunal espanhol ordenou que a superestrela musical colombiana Shakira seja julgada sob a acusação de não-pagamento fraudulento de 14 milhões de euros em impostos.

Os procuradores de Barcelona revelaram, em julho, que pretendiam uma pena de prisão de mais de oito anos para a cantora e uma multa de quase 24 milhões de euros, depois de Shakira ter rejeitado um acordo sobre acusações de evasão fiscal.

A procuradoria acusa a colombiana de defraudar a administração fiscal espanhola em 14,5 milhões de euros, respeitantes a rendimentos auferidos entre 2012 e 2014. A 19 de setembro, um tribunal de Barcelona ordenou que a cantora fosse julgada por seis alegados crimes fiscais, de acordo com uma decisão do tribunal tornada pública na terça-feira.

Segundo a acusação, Shakira mudou-se para Espanha em 2011, quando a sua relação com o defesa do FC Barcelona Gerard Piqué se tornou pública, mas manteve a residência fiscal oficial nas Bahamas até 2015. O casal, que tem dois filhos, anunciou a sua separação em junho.

Até ao momento, Shakira negou repetidamente qualquer delito e afirmou não dever nada ao fisco espanhol. "Estou confiante que tenho provas suficientes para apoiar o meu caso e que a justiça prevalecerá a meu favor", disse Shakira, numa entrevista publicada na semana passada na revista "Elle".

"Enquanto eu e Gerard namorávamos, estava numa digressão mundial. Passei mais de 240 dias fora de Espanha, pelo que não havia maneira de me qualificar como residente. As autoridades fiscais espanholas viram que eu namorava com um cidadão espanhol e começaram a salivar. É evidente que queriam ir atrás desse dinheiro", explicou.

O caso centra-se no local onde Shakira viveu durante o período 2012-14.

Os advogados de Shakira garantem que, até 2014, ela ganhou a maior parte do seu dinheiro em viagens internacionais, mudando-se para Espanha a tempo inteiro apenas em 2015 e cumprindo todas as suas obrigações fiscais. A cantora diz ter pagado 17,2 milhões de euros às autoridades fiscais espanholas e que não tem dívidas pendentes. Argumentam que os procuradores espanhóis estão a tentar reclamar o dinheiro que ganhou durante a sua digressão internacional e da sua participação no programa "The Voice", onde foi membro do júri da edição norte-americana.

Shakira disse à "Elle" que a combinação entre o seu iminente julgamento por fraude fiscal, separação de Piqué, batalha pela custódia dos seus filhos e a doença do seu pai significava que esta era "provavelmente uma das horas mais difíceis e sombrias" da sua vida.

A cantora foi nomeada numa das maiores fugas de documentos financeiros de sempre, em outubro de 2021, conhecida como a "Pandora Papers", entre figuras públicas ligadas a ativos offshore. Nos últimos anos, Espanha tem vindo a reprimir estrelas do futebol como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo por não pagarem todos os impostos devidos.

Ambos os jogadores foram considerados culpados de evasão fiscal e receberam sentenças de prisão que foram anuladas por delinquentes de primeira viagem.