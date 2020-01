Sharon Stone bloqueada em app de encontros amorosos

Hoje às 20:14 Facebook

A atriz norte-americana Sharon Stone, de 62 anos, foi bloqueada da aplicação de encontros amorosos "Bumble" e não escondeu a surpresa na sua conta de Twitter.

A cara de "Instinto Fatal", filme de 1992 de Paul Verhoeven, divulgou segunda-feira ter sido bloqueada do "Bumble", uma aplicação de encontros amorosos que tem em conta a localização dos internautas para desenvolver novos relacionamentos.

"Alguns utilizadores não acreditam que seja eu. Bumble, estou a ser excluída", escreve Sharon Stone no Twitter. Tudo não terá passado de um engano: outras pessoas não terão acreditado que fosse mesmo a atriz norte-americana na aplicação e terão denunciado a suposta conta falsa.

O tweet de Stone foi suficiente para que a Bumble tenha voltado a reativar a conta. "Parece que os nossos utilizadores acharam que era demasiado bom para ser verdade. Tomamos as medidas para que não seja bloqueada novamente", aparece num tweet da Bumble.

Sharon Stone não se ficou e voltou a responder: "Querida Bumble, estás a confundir a minha honestidade com a tua fantasia. Isto é um prejuízo para os homens e mulheres que participam na Bumble. Eu sou a Sharon, eu sou uma mulher. Obrigada". A acompanhar as palavras esteve a imagem do cruzar de pernas mais emblemático do cinema.