Sharon Stone posa com roupa íntima aos 61 anos

Sharon Stone continua a dar que falar pela forma física que apresenta aos 61 anos. Desta vez, a atriz posou para a revista “Allure” de cuecas e camisola. A mediática intérprete, que integrou o elenco do filme “Instinto Fatal”, em 1992, falou, numa entrevista à publicação, sobre a confiança que sente com o seu corpo e as criticas que recebia quando era mais nova. “Gosto tanto do meu corpo. Sou tão grata pelo meu corpo”, começou por admitir a atriz à “Allure”. Contudo, nem sempre foi assim. “Quando era mais nova todo o mundo me falava sobre o que estava […]