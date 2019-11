Shawn Mendes cai durante concerto [vídeo]

NTV Hoje às 14:45, atualizado às 15:07 Facebook

Shawn Mendes caiu durante um concerto em São Paulo, no Brasil, enquanto dirigia-se até aos fãs, na sexta-feira. O artista lusodescendente escorregou enquanto corria e interagia com o público num corredor de segurança. Contudo, o cantor saiu ileso do incidente e continuou o espetáculo sem outros contratempos. O momento da queda foi capturado em vídeo pelos fãs e, rapidamente, tornou-se viral na Internet. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Shawn Mendes faz tatuagem desenhada por fã