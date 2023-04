Shawn Mendes e Camila Cabello aos beijos dois anos após fim do namoro

JN Hoje às 20:46 Facebook

Cantores Shawn Mendes e Camila Cabello fizeram as delícias dos fãs com clima de romance no Coachella.

Dois anos depois de terem anunciado o fim do relacionamento amoroso iniciado em 2019, Camila Cabello e Shawn Mendes foram vistos num clima de grande cumplicidade, no festival Coachella, que decorre na Califórnia até domingo. Os cantores deixaram os fãs em êxtase depois de terem sido vistos aos beijos durante um concerto.

Os dois músicos - ele lusocanadiano, ela cubano-americana - estiveram íntimos durante o festival e abandonaram o recinto juntos.