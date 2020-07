SIC diz que Cristina decidiu "cessar unilateralmente" contrato

Sara Oliveira Hoje às 19:47 Facebook

Em comunicado, a SOC do grupo Impresa revela que "Cristina Ferreira decidiu cessar unilateralmente a sua ligação" para voltar à TVI.

A apresentadora colocou "termo ao contrato que a vinculava até 30 de novembro de 2022", lê-se no comunicado enviado às redações, deixando perceber que nada fazia adivinhar tal desfecho.

"A SIC lamenta a decisão abrupta e surpreendente, mas apesar da desilusão, quer agradecer o trabalho de Cristina Ferreira desenvolvido ao longo deste curto mas intenso período, no seio de uma equipa vencedora, que continuará a empenhar o seu talento e profissionalismo para merecer a confiança do público", acrescenta o documento.

"A SIC informa ainda que reserva todos os seus direitos em face desta situação", deixo no ar a hipótese de litígio entre a empresa liderada por Balsemão e a apresentadora. Daniel Oliveira, o diretor-geral do entretenimento do grupo Impresa, ainda não reagiu pessoalmente à saída daquela que foi uma das suas grandes apostas.

De volta à TVI, Cristina Ferreira prepara-se para fazer frente ao agora antigo chefe, pois ocupará o cargo de diretora de entretenimento e ficção e terá trunfos na manga para ganhar audiências a Daniel já a partir de 1 de setembro.