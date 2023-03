Processo da SIC contra Cristina Ferreira começa a ser julgado a 21 de junho

JN Hoje às 14:59 Facebook

Cristina Ferreira e a SIC vão a julgamento a 21 de junho, após não chegarem a acordo sobre um pedido de indemnização da estação televisiva à apresentadora, de cerca de 20 milhões de euros por quebra unilateral de contrato.

Na audiência prévia desta segunda-feira, o Tribunal de Sintra deliberou que o julgamento da SIC contra Cristina Ferreira começará a 21 de junho. O arranque prevê que a apresentadora seja ouvida de manhã, seguindo-se o CEO da Impresa Francisco Pedro Balsemão, no mesmo dia, à tarde.

Em 19 de agosto de 2020, foi tornado público que a SIC exigia uma indemnização de 20 milhões de euros à apresentadora, devido ao incumprimento do contrato que estava em vigor até 2022, mas Cristina Ferreira refutou e disse que iria defender os seus interesses "até às últimas instâncias".

O montante apurado tem em conta, além do incumprimento do contrato, os prejuízos calculados por perdas de receitas em IVR (concursos com chamadas de valor acrescentado), em publicidade, em patrocínios e em ações comerciais.

A saída de Cristina Ferreira da SIC foi conhecida em 17 de julho de 2020, altura em que foi anunciado que iria regressar à TVI em setembro como diretora e tornar-se acionista da Media Capital.