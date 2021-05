SIC pede "calma e privacidade" e garante apoio a Maria João Abreu

Sara Oliveira Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Internada desde sexta-feira no hospital Garcia de Orta, em Almada, após sofrer um aneurisma durante as gravações da novela "A serra", a atriz Maria João Abreu "conta com o apoio da SIC para superar este desafio".

"A atriz Maria João Abreu sofreu na sexta-feira, dia 30 de abril, um aneurisma e está a ser acompanhada no Hospital Garcia de Orta. Toda a família agradece a preocupação e mensagens que tem recebido", lê-se no comunicado que a SIC enviou às redações.

A estação pede ainda, "em especial à Comunicação Social", que seja permitido "passar por este momento com a calma e privacidade necessárias para ajudar a Maria João Abreu a superar este desafio".

De resto, "a SIC, a SP Televisão, a Coral Europa e todos os seus colegas de elencos desejam rápidas melhoras à nossa querida Maria João Abreu". A artista, de 57 anos, sentiu-se mal durante as gravações da novela "A serra", na qual interpreta a padeira Sãozinha.

Tudo aconteceu na passada sexta-feira, 30 de maio, nos estúdios da SP. Foi levada para o Hospital Amadora-Sintra, mas devido à gravidade do caso acabou por ser encaminhada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde, segundo a revista "Tvmais", está em coma depois de ser operada duas vezes à cabeça.