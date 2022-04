Sílvia Alberto afirma elegância sem excessos na TV

Na presente edição de "Got talent Portugal", na RTP1, apresentadora exibe um visual "mais simples", sem deixar de causar impacto entre o talento dos concorrentes.

É com menos folhos, lantejoulas ou laços, mas igualmente elegante, que Sílvia Alberto se apresenta na edição de "Got talent Portugal" agora em exibição na RTP1. A imagem que transmite é diferente da que habituou em edições anteriores e tem uma explicação. A anfitriã do programa é uma mulher "mais crescida", e Paula Farraia, a stylist responsável, assume que desta vez apostou num "estilo que fosse mais simples".

"Quisemos fugir um bocadinho ao barroco, ao excesso e ao espetáculo, como se as apresentadoras andassem a competir umas com as outras para ver quem veste mais brilho. Tentei inverter isso", explica a especialista em moda, sublinhando crer que "menos é mais". Dessa forma, um "vestido com decote pode ter impacto e ser chamativo sem ser excessivo. Um visual tem de ter um elemento que se destaque e uma história, não precisa é de ter todas as histórias do mundo".

As escolhas dependem do que oferecem designers e marcas, mas a também produtora garante que "a Sílvia aprova e gosta". "Tento sempre pôr criadores portugueses, mas por causa da pandemia tem havido mais vestidos de marcas", nota Paula Farraia, justificando o facto de Sílvia Alberto ter usado Elisabetta Franchi e Pinko em alguma das galas. Ainda nas audições, destacou propostas de Luís Carvalho, enquanto Carlos Gil assinou o sensual vestido que a apresentadora trajou a semana passada, na quarta semifinal.

Curiosamente, Sílvia Alberto só tem usado calçado Luís Onofre, desde botas a sofisticadas sandálias, pois "a coleção tem encaixado muito bem com as peças". Até porque "não temos compromisso com nenhuma marca", salienta Paula Farraia. Pelo mesmo motivo, as joias têm sido da designer Vera Manzoni. No final, é concretizado o desejo assumido de "mais sobriedade" e de "zerar o excesso que se vê no Instagram e nas apresentadoras de televisão", conclui a stylist, prestes a decidir os coordenados para a etapa derradeira de "Got talent Portugal". A preferência será para propostas portuguesas, mas não exclui algum brilho na gala final marcada para o próximo domingo, 1 de maio.