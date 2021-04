Sílvia Alberto: De volta depois de ser mãe pela segunda vez

Sara Oliveira Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco meses após o nascimento de Emília, apresentadora conduz mais uma edição do "Got talent Portugal", que se estreia hoje na RTP1.

"Sabe tão bem dizer que estamos de regresso", disse Sílvia Alberto, lançando os dados para mais uma temporada de "Got talent Portugal", que arranca hoje à noite na RTP1. Na antecâmara da estreia, a apresentadora assumiu-se "muito feliz" por o programa estar de volta e ela também estar de regresso depois do nascimento do segundo filho.

Emília veio ao mundo a 23 de novembro e, ao contrário do irmão, teve mais tempo a mãe em exclusivo. Recorde-se que apenas um mês após se estrear na maternidade, com a chegada de Pedro em 2019, já estava no ativo. Agora ficou mais tempo em casa, por causa das restrições da pandemia, que impediram de começar a gravar mais cedo.

Em conversa com Tânia Ribas de Oliveira, no programa das tardes da estação pública, Sílvia Alberto referiu que os filhos "estão lindos" e que "a Emília é muito risonha, uma bebé muito feliz". Também reconheceu que, "felizmente, como são muito pequeninos, são alheios à realidade que vivemos". As crianças são fruto do casamento com Iñigo Pérez, que continua a manter-se afastado dos holofotes.

Devido ao momento que ainda se vive, o "Got talent" obriga a testes frequentes, a par de "cuidados rigorosos" e distanciamento social, o que faz desta uma "edição diferente" mas, na ótica da anfitriã, também mais "emotiva".