Simples e com tons pastéis: estão abertas as apostas sobre o vestido de Camilla

Em apenas alguns dias, os olhos do Reino Unido e de milhões ao redor do mundo estarão em Camilla quando for coroada rainha ao lado do marido, o rei Carlos III. Aos 75 anos, Camilla vai usar um dos vestidos mais importantes da sua vida. A sua escolha é uma criação do estilista britânico Bruce Oldfield, famoso por ter vestido a princesa Diana.

"Será do vestido que se vai falar mais, vai ser analisado em detalhe", disse Caroline Young, escritora especializada em moda. De acordo com a especialista em moda e comentarista da realeza Miranda Holder, o vestido da coroação vai "definir" Camilla. "Vai entrar para a História", acrescentou.

O design do vestido de Camilla está a ser mantido em segredo, mas sabe-se que a rainha consorte contratou o costureiro britânico Bruce Oldfield, que possui uma longa lista de clientes importantes, incluindo a ex-mulher de Carlos, a princesa Diana. Oldfield criou dezenas de vestidos para Diana, incluindo alguns dos mais famosos da princesa de Gales, que morreu em 1997 num acidente de viação em Paris.

Oldfield é um dos estilistas favoritos de Camilla. Foi ele quem desenhou o vestido preto que a rainha consorte usou, em março, na Alemanha, durante a primeira visita de Estado do novo casal real.

Apostas abertas

Em relação ao vestido da coroação, as apostas estão abertas. Holder acredita que será em tons azuis ou "tons pastéis". Espera ainda "muitos símbolos" que remetam aos países da Commonwealth e as quatro nações constituintes do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte).

Camilla vai usar a coroa da rainha Mary, avó de Isabel II. Para homenagear Isabel II, que morreu em setembro, usará vários diamantes da sua coleção pessoal, que a mãe de Carlos III costumava usar como broches.

Young acredita que o vestido de Camilla não será "chamativo". "Não é fácil, porque foi criticada durante anos" por ter sido a amante de Carlos e "sabe que a sua reputação está em jogo". A especialista aponta ainda para a crise que os britânicos enfrentam, com um inflação que persiste acima de 10%.

A última coroação britânica foi em 1953. A mãe de Carlos, a rainha Isabel II, usava um vestido de cetim branco com bordados intrincados no dia. Quando a procissão real chegar à Abadia de Westminster no sábado, a rainha consorte vai estar envolta num manto de veludo carmesim, originalmente feito para Isabel II há 70 anos.