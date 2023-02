Simples retocar de maquilhagem no Super Bowl rende milhões a Rihanna

Durante o espetáculo de intervalo do Super Bowl, que marcou o regresso de Rihanna aos palcos, a cantora fez um gesto de segundos que acabou por lhe render milhões de euros.

Sete anos depois, Rihanna regressou aos palcos e logo para atuar no intervalo do Super Bowl. O evento, considerado um dos maiores do Mundo, já foi no domingo mas continua a dar que falar, agora muito por causa dos números que a cantora de Barbados conseguiu atingir com a atuação de pouco mais de 13 minutos. Mal subiu ao palco, logo se viu que nada ficou ao acaso na performance da cantora. Rihanna começou por revelar a segunda gravidez, não faltou cantar nenhum sucesso e até o lado empreendedor da artista esteve presente, tanto na roupa dos dançarinos como na maquilhagem. Como já é regra, a cantora não recebeu qualquer valor pela atuação, já que a NFL suporta apenas o custo da produção do espetáculo, mas já está a receber os louros pelas músicas que voltaram a disparar no Spotify e até um simples gesto lhe rendeu milhões de euros.

Rihanna estava longe dos palcos mas nunca parou. Além de ter feito alguns duetos desde 2016, ano em que lançou o último álbum, também lançou uma marca de produtos de cosmética, que até a ajudaram a tornar-se na artista mais rica do mundo, em 2021. Na época, segundo a revista "Forbes", a fortuna da cantora resultava principalmente da "Fenty Beauty", que apresentava um valor estimado de 1,4 mil milhões de dólares (1,18 mil milhões de euros). Também a colaboração na marca de lingerie "Savage x Fenty" rendeu um valor estimado de 270 milhões de dólares (cerca de 227 milhões de euros). A este lucro, a artista ainda soma os ganhos na carreira como atriz e cantora.

Ora, no domingo, entre canções, Rihanna retocou a maquilhagem durante uns segundos com o pó da própria marca. Um gesto aparentemente simples mas que trouxe, literalmente, milhões de vantagens. De acordo com a Launchmetrics, uma plataforma que transforma o impacto das estratégias de marketing em valor monetário, o retocar de maquilhagem de Rihanna teve um impacto mediático no valor de 5,6 milhões de dólares (cerca de 5,21 milhões de euros), só nas primeiras 12 horas após o espetáculo. Já para a "Savage x Fenty", a marca de roupa da cantora usada pelos bailarinos, o impacto mediático ultrapassou os 2,6 milhões de dólares (2,42 milhões de euros), avança o site especialista em moda WWD.

Segundo espetáculo mais visto

No que diz respeito às audiências, a atuação de Rihanna foi, segundo os dados da Fox, a segunda mais vista da história do Super Bowl. A cantora de Barbados conseguiu prender 118,7 milhões de pessoas nas transmissões de televisão e nas plataformas digitais. O primeiro lugar continua a pertencer a Katy Perry, que atuou em 2015 e registou 118,5 milhões de espectadores e mais de 120,7 milhões com a consolidação da audiência nos streamings, e Lady Gaga fecha o pódio, com 117,5 milhões.