Snoop Dogg partilha vídeo viral de Marcelo a cumprimentar jovens: "Baza daqui"

O rapper norte-americano Snoop Dogg partilhou, na quarta-feira, um vídeo de 2019, que se tornou viral na Internet, em que o protagonista é o Presidente da República português.

Nas imagens em causa, captadas durante um evento com estudantes no Palácio de Belém, a 3 de dezembro de 2019, Marcelo Rebelo de Sousa surge a cumprimentar os jovens, um a um, de uma forma peculiar, agarrando-os com força pela mão braço ou pela cabeça.

No vídeo partilhado pelo rapper e também ator, visualizado mais de 5,7 milhões de vezes, ouve-se uma voz a narrar o momento, dizendo aos alunos "How are you doing? Get the fuck out of here", o que, em tradução livre para português, recorrendo a calão, significa "Como estás? Baza daqui".

Nos comentários à publicação, muitos internautas questionaram qual seria o protagonista, com alguns a perguntarem mesmo se se tratava de Joe Biden, presidente norte-americano. O orgulho português não se fez esperar e foram muitos os portugueses que foram esclarecer as dúvidas.

Famoso pelos seus apertos de mão firmes, Marcelo já tinha dado que falar quando, em 2018, cumprimentou o então presidente norte-americano, Donald Trump, puxando-o para si. Recorde aqui.