Só Georgina não aparece nas fotos da festa do clã Aveiro

Dolores Aveiro festejou, na passagem de ano, 65 anos numa festa onde juntou os quatro filhos. Vídeos postos a circular na Internet mostram a matriarca feliz na hora de cantar os parabéns. Cristiano Ronaldo fez questão de partilhar nas redes sociais uma foto com a mãe mal chegou ao Funchal, onde foi esperado por um grupo de fãs que não conseguiu, porém, um autógrafo do jogador da Juventus e da seleção nacional.

CR7 saiu do aeroporto com a companheira Georgina Rodríguez e o filho mais velho Cristianinho, de nove anos. Com eles vieram três amigos: o jornalista Edu Aguirre, a namorada deste, Julia Salmeán, e o preparador físico Tony Jiménez. Os filhos mais novos, os gémeos Mateo e Eva, de dois anos e meio, e Alana, de dois, não terão vindo, dado que não aparecem em fotografias tiradas à saída do jato privado do jogador.

E foram em fotografias partilhadas que a festa se revelou. Dolores também posou com as filhas Elma e Katia (vinda do Brasil com o namorado Alexandre Bertolucci Júnior e a pequena filha Valentina) e com o companheiro José António Andrade. Os quatro irmãos aparecem num vídeo. Em nenhuma imagem está Georgiana, levantando dúvidas sobre se participou ou não na festa do clã Aveiro.

Só ao fim da tarde de ontem a namorada do futebolista partilhou imagens onde aparece, na Madeira, em clima de romance com Ronaldo, escrevendo na legenda. "Sobre a noite passada". O avançado da Juventus, que esta quinta-feira volta a Turim para treinar, tem um novo penteado: depois da fita, amarrada, agora o cabelo com um elástico.

Em dia de aniversário, Dolores multiplicou-se em fotografias partilhadas nas redes sociais: com as filhas Elma e Katia, com Ronaldo, com o neto Cristianinho e o companheiro José António Andrade. CR7 também posou com a sobrinha Valentina e ao lado dos três irmãos. De Georgina, para além de imagens captadas à chegada ao aeroporto, há três colocadas no Instagram em clima de romance com o jogador.