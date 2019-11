Sofia Arruda assinala quatro meses do filho com fotografias inéditas

NTV Hoje às 10:15, atualizado às 10:49 Facebook

Sofia Arruda assinalou publicamente mais um mês do filho, Xavier, com fotografias inéditas. Desde o nascimento do primeiro bebé, a atriz tem partilhado, no perfil de Instagram, vários momentos da maternidade e na quinta-feira não foi exceção. Xavier completou quatro meses e, para celebrar a data, Sofia Arruda partilhou um conjunto de fotografia ternurenta do filho. “Quatro meses deste ursinho […] Nas primeiras fotos ainda esta ok na última já estava irritado”, lê-se na descrição. https://www.instagram.com/p/B5IwAV9HKGN/ Xavier é fruto do casamento entre Sofia Arruda e David Amaro. Recorde-se que o casal oficializou o relacionamento em maio de 2018, numa cerimónia […]