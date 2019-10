Sofia Arruda rendida a momento amoroso entre marido e filho

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Sofia Arruda enterneceu os seguidores ao revelar um momento amoroso entre o marido, David Amaro, e o filho em comum do casal, Xavier. A influenciadora digital partilhou uma das suas “fotografias preferidas de sempre” no perfil de Instagram, na qual mostra Xavier, ainda recém-nascido, a dormir “nariz com nariz” com o pai. “Foi tirada por mim na maternidade. Ainda hoje dormem assim um com o outro. Nariz com nariz”, escreveu. View this post on Instagram Das minhas fotografias preferidas de sempre. Foi tirada por mim na maternidade. Ainda hoje dormem assim um com o outro. Nariz com nariz ❤ #daddy […]