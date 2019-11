Sofia Fernandes anuncia sexo do segundo filho

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:35 Facebook

Com 22 semanas de gestação, Sofia Fernandes desvendou o sexo do segundo filho e revelou estar grávida de uma menina. A repórter da SIC, de 42 anos, admitiu que estava convicta que seria mãe de um rapaz novamente, porém será uma menina a juntar-se ao primeiro filho em comum com José Barbosa, Sebastião, de quatro anos. “É verdade, vamos ter uma menina. O pedido do Sebastião foi atendido. Ficámos muito felizes. O pai surpreendido, porque achava que seria outro rapaz. Eu tenho mais medo das meninas e da sua relação com as mães, mas pode ser que equilibremos a balança […]