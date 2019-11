Sofia Grilo surpreende com fotografia rara da filha

NTV Hoje às 14:40, atualizado às 15:01 Facebook

Sofia Grillo assinalou publicamente o 18º aniversário da filha com uma fotografia rara e os fãs afirmam que “são iguaizinhas”. A atriz publicou no Instagram uma fotografia da filha, Sofia, que completa mais um aniversário este domingo, e os internautas realçaram as semelhanças físicas entre a mãe e a filha. “E de repente passaram-se 18 anos… Parabéns, meu amor maior! Que sejas imensamente feliz é tudo o que te desejo. Amo-te”, escreveu Sofia Grillo. View this post on Instagram E de repente passaram-se 18 anos… Parabéns meu amor maior! Que sejas imensamente feliz é tudo o que te desejo. Amo-te […]