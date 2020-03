Sofia Ribeiro criticada por estar de férias no Brasil

Sara Oliveira Hoje às 15:17 Facebook

Atriz portuguesa foi criticada por estar de férias no Brasil em tempo de restrição e isolamento.

Depois de ter gravado as primeiras cenas da próxima novela da TVI, "Amar demais", nos Açores, Sofia Ribeiro fez as malas e foi de férias para o Brasil. Primeiro esteve no Rio de Janeiro, onde já viveu e matou saudades de amigos, e nos últimos dias é em Salvador da Bahia que tem desfrutado da pausa no trabalho.

Mas nem todos viram com bons olhos as partilhas no Instagram, por causa da conjuntura que recomenda a que, em Portugal, as pessoas fiquem por casa. Criticado por alguns, Sofia não se ficou, não entendendo "o porquê de as pessoas passarem a vida a atacarem-se umas às outras em vez de se apoiarem". "Pela minha parte já disse que estou solidária. Estou a fazer o que me compete, mas não vou deixar de viver as coisas boas que estou a viver aqui. Amanhã, ninguém sabe", afirmou num vídeo publicado nas redes sociais.

A artista acrescentou que percebe "que está toda a gente tensa, toda a gente preocupada" e que não é exceção: "Apesar de estar longe, eu também estou. Mas isso não faz com que eu não esteja a tentar aproveitar cada segundo das coisas boas do local onde estou. Até porque a vida já me mostrou que da noite para o dia tudo muda".

Recorde-se que Sofia Ribeiro, de 35 anos, já lutou contra um cancro da mama diagnosticado há quatro anos, passando a valorizar mais o presente. Aliás, como tem provado por Terra de Vera Cruz onde até, no Pelourinho, em Salvador, agradeceu e pediu "saúde, amor, calma e sabedoria" ao Senhor do Bonfim.