Sofia Ribeiro despede-se de Riade com desejo de voltar

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Sofia Ribeiro terminou a sua aventura em Riade, na Arábia Saudita, e prepara-se para regressar a Portugal. Na despedida, a atriz fala na vontade de regressar um dia. Depois de uns dias de férias em território saudita, a intérprete da TVI ficou completamente rendida à cultura e às pessoas que, apesar de diferentes, mostraram abertura para quem vem de fora. “Quando me perguntam o que achei sobre Riade (Arábia Saudita) Assim de caras, achei-os um povo reservado mas muito simpático e prestável”, escreveu a profissional da estação de Queluz de Baixo no Instagram. View this post on Instagram Quando me […]